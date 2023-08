Salario minimo | Bonelli | “Viste le premesse | dalla premier ci si aspetta poco”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 agosto 2023) A 48 ore dall’incontro con le opposizioni laGiorgia Meloni ha ribadito il suo no alla loro proposta sul. Angelo, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha senso andare oggi a Palazzo Chigi? “Ha senso solo perché non vogliamo dare davanti agli italiani l’alibi a una presidente del Consiglio, che non alcun argomento, di poter dire che noi fuggiamo. In realtà abbiamo già assistito a una politica di picconamento del dialogo da parte di questache non ha alcuna intenzione di affrontare il tema del, tra l’altro utilizzando argomenti che sono assolutamente falsi. Come quello che dice che porterebbe verso il basso i salari. Evidentemente lei non ha letto la nostra proposta di legge ...