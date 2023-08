Salario minimo | Bonelli | ' Meloni dice no | ingiusta con lavoratori'

Nuovo capitolo della saga sul, oggi 11 agosto 2023 è previsto il vertice a Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni e altri rappresentanti di Governo incontreranno le opposizioni per discutere sul tema. La discussione ...Roma, 11 ago. " "La proposta di Forza Italia non è mettere un, ma è far affermare quei lavoratori che lavorano ad esempio nel turismo o negli stabilimenti balneari, al contratto collettivo più vicino di categoria per dare non solo un...Governo e opposizioni distanti sul. Salvini: mette a rischio gli stipendi Il leader della Lega ha poi toccato temi nazionali. 'Nei prossimi mesi partiranno i lavori per il Ponte sullo ...

Cosa vuole fare Giorgia Meloni sul salario minimo: «Aumenti di stipendio dal primo gennaio 2024» Open

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "La presidente Meloni continua a dire no al salario minimo, un atteggiamento ingiusto nei confronti di milioni di lavoratori e lavoratrici che sono sottopagati. Vorrebbe co ...Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "La proposta di Forza Italia non è mettere un salario minimo, ma è far affermare quei lavoratori che lavorano ad esempio nel turismo o negli stabilimenti balneari, al contr ...