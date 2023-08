Salario minimo | Baldino M5s | ' pregiudizio ce l' ha il governo | aspettiamo controproposta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Lo spirito con cui l'M5S oggi affronta questa giornata è quello proprio di milioni di lavoratori colpiti dalla povertà da lavoro, che pur lavorando guadagnano uninferiore alle 9 euro l'ora". Così Vittoria, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, ospite della trasmissione L'Aria Che Tira Estate su La7. "Negli ultimi 30 anni – continua- l'Italia si è rivelato l'unico Paese in Europa in cui i salari sono diminuiti mentre in Germania ad esempio sono aumentati del 30%, causa poi inflazione e crisi economica il potere d'acquisto è calato ulteriormente. Ilha perso ancor di più potere d'acquisto per cui è estremamente urgente affrontare oggi questo tema". "Non abbiamo ancora ben capito se c'è e qual è lache il...