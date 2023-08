Salario minimo | al via incontro governo-opposizioni | Conte | Abbiamo preparato dei grafici per illustrare nostra proposta

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ha preso il via a Palazzo Chigi l'atteso vertice trariguardante il tema del. Numerose le delegazioni che hanno preso parte al vertice che, secondo molti osservatori, parte in aspra salita, con un esecutivo dichiaratosi non incline a cedere alladel cent

La Premier Giorgia Meloni, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti all'incontro sula Palazzo Chigi tra governo e opposizioni, nella sua introduzione alla riunione nella Sala Verde avrebbe ribadito le sue obiezioni alla proposta caldeggiata dalle minoranze di un ...E' in corso a Palazzo Chigi il vertice sulcon le opposizioni convocato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per il Governo partecipano i vicepremier Matteo Salvini (in collegamento video) e Antonio Tajani, i ...Roma, 11 agosto 2023 "Illustreremo la nostra proposta nei dettagli in modo che non ci siano più equivoci, abbiamo anche grafici", le parole di Conte arrivando all'incontro sula Palazzo Chigi.

Roma, 11 ago. (askanews) - "Illustreremo la nostra proposta nei dettagli in modo che non ci siano più equivoci anche con dei grafici" lo ha detto il leader del movimento cinque stelle Giuseppe Conte ...Si terrà oggi a Palazzo Chigi l'atteso vertice tra governo e opposizioni sul salario minimo. Il centrosinistra punta a un salario parametrato alla media dei contratti nazionali con ...