(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Deep Silver e Volition hanno annunciato che laDLC diRow è ora. L’uscita del nuovo DLC segue una patch gratuita che ha portato ilnel nuovo distretto di Vallejo.Row uscirà anche su Steam il 24 agosto. A Song Of Ice And Dust, questo il titolo del DLC, è un racconto tutto nuovo ambientato nel distretto di Vallejo. I giocatori vivranno il climax della storia di Dustmoot diRow, una avventura di due “nemici” (il Boss e Gwen) che, nonostante le loro differenze, si odiano ancora molto. Dopo un brutale e sanguinoso tradimento dei Dustlander, i due uniranno le forze per difendere il Dustfaire dalla Regina del Ghiaccio e dei Frostlander, a colpi di paintball. Il DLC include cinque nuove missioni della ...

Saints Row, disponibile la terza espansione del gioco Adnkronos

