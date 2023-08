Sag-Aftra-Ferrari | siglato l’accordo Cruz | Driver | Dempsey a Venezia?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sag-: “Tutti i registi, salvo Bradley Cooper saranno a. Per gli attori è troppo presto per sapere”. Così il direttore della Mostra del Cinema diha annunciato i registi presenti e allo stesso tempo fatto capire che per gli attori bisognava aspettare, per vedere se il sindacato dava l’ok in alcuni casi, o se l’attore confermava la presenza. Oggi una notizia importante per la Mostra. Sag-: quale accordo hanno? il sindacato SAG-haun contratto ad interim con la casa di distribuzione NEON per permettere al cast didi promuovere il film di Michael Mann nonostante lo sciopero. Questo permette al cast del film, che include Adam ...