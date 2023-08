Russia | il co-fondatore di Yandex Volozh condanna la guerra in Ucraina

Volozh, da parte sua, ha aggiunto che dall'inizio della guerra si è concentrato sul sostegno agli ingegneri russi talentuosi che hanno deciso di lasciare la. "Ho dovuto rimanere in silenzio ......della comunità internazionale nel sostenere l'Ucraina e rafforzare le sanzioni contro la, in ... edel Centre Irwin Cotler, rappresentante dell'Institute for the Study of Global ......Putin Ildel colosso tecnologico russo Yandex ha descritto l'intervento militare di Mosca in Ucraina come 'barbaro', rendendolo uno dei pochi importanti uomini d'affari legati allaa ...

Il fondatore di Yandex attacca la Russia: «Sono contro questa ... Lettera43

Il co-fondatore di Yandex, il più grande motore di ricerca della Russia, Arkady Volozh, ha condannato la guerra in Ucraina.Un'altra voce russa contro Putin. Autorevole e significativa. È quella di Arkady Volozh, cofondatore del colosso tecnologico Yandex ...