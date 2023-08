Rubata auto a Bianca Atzei e Stefano Corti | il modo in cui la ritrovano è incredibile | “Abbiamo recuperato tutte le immagini”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 11 agosto 2023) Rubare un’non è più facile come un tempo: lo ha scoperto a sue spese il ladro che ha rubato la macchina di, prontamente ritrovata in quanto munita di un’app di localizzazione. La vicenda è stata raccontata dalla coppia sui social. È bastato un attimo:si trovava City Life, è entrata in un negozio per un attimo lasciando subito fuori la macchina: quel poco tempo è bastato ad una persona per entrare in macchina ed impossessarsi del veicolo.a quel punto ha lanciato un appello sui social: “Ci hanno da poco rubato la macchina. Se vedete in giro per Milano una Volvo Xc. lo segnali alla polizia o ai carabinieri. Purtroppo,è ...