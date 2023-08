Rovella e Pellegrini | ma non solo | finalmente Lotito accontenta Sarri

Continua a muoversi ma solo in uscita il calciomercato della Juventus . Il club bianconero ha raggiunto l'intesa con la Lazio per il doppio prestito di. Obbligo di riscatto fissato a 17 milioni per il centrocampista e a 4 per l'esterno. Ora gli agenti al lavoro per trovare l'intesa sugli ingaggi. E la lista dei partenti non ...Affare fatto tra Allegri e Sarri per Lucae Nicolò. Sarri e Allegri (Lapresse) - calciomercato.itAffare fatto tra Juventus e Lazio: i due club si sono accordati per il passaggio in ...Doppio innesto in arrivo per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno infatti trovato l'intesa con la Juventus per Lucae Nicolò. Si lavora ora per trovare l'accordo con entrambi i giocatori.in prestito biennale, prima il rinnovo con la Juventus Un ritorno per il terzino che, dopo l'...

Lazio, arriva il doppio colpo dalla Juventus: accordo per i prestiti di Pellegrini e Rovella - Sportmediaset Sport Mediaset

Colpo di scena sul mercato nella tratta Torino-Roma: Juventus e Lazio stanno perfezionando un doppio favore che vestirà di biancoceleste due giocatori bianconeri. A titolo definitivo. O meglio: in ...Il terzino sinistro è una pedina fondamentale nello scacchiere della Lazio. Dopo essere rimpatriato alla Juventus, ora Luca Pellegrini sembra essere vicinissimo ad un ritorno in biancoceleste. Ecco il ...