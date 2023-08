Rovella e Pellegrini cambiano squadra | conviene prenderli al Fantacalcio? Costi e bonus

(Di venerdì 11 agosto 2023) Doppio colpo per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la cessione di Sergej-Milinkovic Savic, Claudio Lotito ha iniziato a muoversi in entrata; se i due innesti di Daichi Kamada e Gustav Isaksen sono stati i colpacci per i biancocelesti, quest’oggi si avvicina un doppio innesto dalla Juventus, che cederà Nicolòe Lucacon un doppio prestito con obbligo di riscatto complessivo a 21,5 milioni. Quale sarà il loro apporto nel? Scopriamolo insieme Partiamo dal terzino sinistro, che conosce già il centro sportivo di Formello avendo disputato la seconda parte di stagione proprio in biancoceleste, dopo un altro prestito poco fruttuoso con l’Eintracht Francoforte. Per lui solo sette presenze agli ordini di Sarri lo scorso anno, solo una da titolare (l’ultima di campionato) per un totale di 174 minuti, meno di 25 a ...

