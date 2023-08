Romina Power | spunta il suo ex su Instagram | non è Al Bano | di chi si tratta

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 11 agosto 2023) Non solo Alnella vita di: ecco chi è l’altro ex storico finito sui social della cantante! Quando pensiamo anon si può non parlare anche di Al, il grande amore della sua vita. Col cantante di Cellino San Marco, malgrado tutto e tutti,ha costruito una famiglia solida e bella. Purtroppo però la vita non è stata per nulla clemente con i due. La misteriosa scomparsa della figlia maggiore Ylenia a New Orleans nel 1994 ha gettato un’ombra sulla felicità dei Carrisi. Non solo Alnella vita di: ecco chi è il suo ex storico – (Fonte: ANSA) – Grantennistoscana.itSe Al, infatti, alla fine ha chiesto al tribunale di Brindisi la dichiarazione di ...