Romano ‘frena’ su Forza Italia | “Nessuna adesione ufficiale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quale dirigente e segretario provinciale di uno dei più importanti sindacatini, in questa fase il mio impegno è unicamente diretto alla salvaguardia dei diritti degli iscritti all’Ugl. Per questo voglio specificare che non vi èa partiti politici“, è quanto chiarisce in una nota il segretario provinciale Ugl Alessandro. “La funzione di dirigente sindacale mi impone tanto la terzietà quanto l’indipendenza d’azione e di giudizio rispetto alle forze politiche, con le quali vi è massima collaborazione ma nell’autonomia dei rispettivi ruoli. Non potrebbe essere diversamente“, prosegue. “Preciso poi che restano improntati alla massima cordialità i rapporti con il sindaco di Benevento Clemente Mastella, al quale ...