Roma | violentata per mesi da un ecuadoriano La stordiva con la droga e filmava gli stupri

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Lacone alcol per poi abusare di lei e riprendere, con il cellulare, gli. Video poi diffusi su Whatsapp. E’ successo aed è l’incubo vissuto, tra il gennaio e l’aprile scorso, da una ragazza ventenne di origini sudamericane. Autore, un cittadinodi 28 anni arrestato oggi dai carabinieri del Nucleo Investigativo di via a Selci, a. Nei suoi confronti la Procura contesta i reati di violenza sessuale aggravata e continuata e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. A carico dell’uomo il gip di piazzale Clodio ha emesso una ordinanza di misura cautelare in carcere e l’uomo è da oggi detenuto nel carcere di Regina Coeli. L’arrestato, inoltre, era già noto ai carabinieri in quanto il 3 agosto scorso era già stato fermato, ...