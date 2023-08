Roma | violenta 20enne dopo averla drogata e fa un video dello stupro | arrestato

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 agosto 2023) Violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzae diffusione illecita di immagini esessualmente espliciti. Sono i reati contestati ad un cittadino ecuadoriano di 28 annidai carabinieri del Nucleo Investigativo diche hanno dato esecuzione ad una ordinanza del gip. Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima: una ventenne di origini sudamericane, che l’, in almeno due distinte occasioni,averle somministrato sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti all’interno di locali pubblici della Capitale, avrebbe sottoposto a reiterati atti sessuali contro la sua volontà, riprendendo le violenze con il suo cellulare. I carabinieri di via in Selci, durante le fasi investigative, hanno acquisito ie raccolto ...