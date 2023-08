Roma | in caso di cessione di Matic pronta un’offerta al Psg per Paredes

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Mancano solamente venti giorni alla fine del mercato e la situazione legata a Nemanjanon si è ancora risolta Mancano solamente venti giorni alla fine del mercato e la situazione legata a Nemanjanon si è ancora risolta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, inil serbo dovesse essere ceduto al Rennes in Ligue 1, lasarebbea fareal Psg per Leandro. L’argentino, dal canto suo, apprezzerebbe molto un ritorno in giallorosso, club che lo ha lanciato.