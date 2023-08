Roma | giovane drogata e violentata | riceve i filmati della violenza su Whatsapp Arrestato ex buttafuori 28enne

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 agosto 2023), stuprata e ripresa durante la. Il tutto documentato in due video, che poi sono rimbalzati di chat in chat per finire poi, paradossalmente, nel cellularevittima. Lei, incosciente in quei momenti, si riconosce e riconosce anche il suo carnefice andando quindi, subito dopo, a denunciarlo. La storia la riporta Repubblica. Quel ragazzo, un conoscente, nelle immagini lo aveva visto solo due volte in due localicapitale e non era nemmeno un suo amico. I carabinieri del Nucleo investigativo di, dopo poche settimane di indagini, hannoM.M.E.D., un execuadoregno, per “sessuale aggravata e continuata” e “diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti“. I ...