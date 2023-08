Roma | Follieri formalizza la richiesta di acquisto ai Friedkin

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'offerta è di 850 milioni di euro L’imprenditore pugliese Raffaellonero su bianco la suadidell’As. A rivelarlo è il sitonistagiallorossa.it. Due giorni fa, su Instagram,aveva postato una sua foto mentre firma l’offerta, aggiungendo un laconico “siamo pronti”., attivo nel business delle terre rare e delle energie rinnovabili, aveva tempo addietro assicurato di voler acquistare il club da solo senza intervento dei partners sauditi, e secondo quanto trapelato l’operazione sarebbe fattibile per isolo se non dovesse andare in porto l’annosa questione dello stadio della ...