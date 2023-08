Roma | Dybala e Matic a parte | domani amichevole con Partizani

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Laè pronta a giocare la sua ultima, poi si comincerà a fare sul serio per preparare la prima partita in cui non si potrà più sbagliare. I giallorossi di Mourinho si sono allenati ancora a Trigoria per una seduta di lavoro tecnico e atletico prima di volarea Tirana dove affronteranno ilall’Air Albania Stadium, lo stesso impianto in cui ha conquistato la Conference League più di un anno fa, per poi iniziare a pensare alla Salernitana. Ancora una volta assenti: il centrocampista serbo, ancora in mezzo alle voci di mercato, ha continuato con gli esercizi a. Migliorano, invece, le condizioni dell’argentino, che confida di tornare in gruppo il prima possibile dopo il problema all’inguine riscontrato nel match contro ...