Roma | Corriere dello Sport | “Follieri presenta offerta da 850 milioni ai Friedkin per il club”

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’imprenditore italiano Raffaelloha inviato alGroup un’ufficiale per acquistare la, secondo il. Si tratta di una proposta da 850di euro per l’acquisizione della società giallorossa, che appare svincolata dal progetto stadio a Pietralata. L’imprenditore aveva già manifestato il suo interesse per lanei mesi scorsi, incontrando Ryan. Dal gruppo texano però era arrivato un no all’. Ilspecifica chegià dai primi incontri aveva comunicato la volontà di acquistare ile di condurre l’operazione da solo, senza il supporto di alcun socio saudita. “Siamo ...

- Raffaello Follieri ha inviato un'offerta ufficiale per acquistare la. Dalle parole ai fatti, dagli incontri dei mesi scorsi alla proposta formale recapitata oggi a Trigoria per essere visionata dai Friedkin. L'affarista pugliese due giorni fa ha firmato gli ...... non riuscivo neanche a vedere foto della città ", dice, affidando a Sette , inserto del... Vivo ada anni e la adoro, maè lavoro, non ho mai un attimo di quiete, al di là di ...... Femca e Uiltec " avevano richiesto a metà luglio un incontro a, presso il ministero delle ... dice il presidente della Regione Bonaccini al. I problemi del gruppo La Perla si trascinano ...

Esodo estivo, sabato da bollino nero per le partenze nel ponte di Ferragosto Corriere Roma

L'Ama informa che per le richieste bisogna aspettare altri due mesi. L'assessora Alfonsi: «Avanti con il lavoro per migliorare i cimiteri di Roma». Pace (Ama): «Ampliamo i servizi per rispondere alle ...Presidi dell'Anas su tutta la rete e 811 cantieri sospesi. Traffico in aumento dal pomeriggio di venerdì sui principali itinerari turistici ...