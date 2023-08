Roma Accecato dalla gelosia | prima la stupra e poi la picchia | arrestato compagno violento

(Di venerdì 11 agosto 2023)– È ora in un istituto di detenzione il 38enne capoverdiano gravemente indiziato di atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna. È stato il GIP di, su richiesta della Procura capitolina, ad emettere la misura cautelare al termine di una serrata indagine della Polizia di Stato. La relazione tra la vittima e l’odierno indagato si era incrinata già all’inizio del 2021 a causa delle frequenti liti alimentatee dall’abuso di alcol da parte di lui. Come verrà documentato e ripreso anche nell’ordinanza restrittiva, proprio nel febbraio 2021 la Polizia di Stato era intervenuta per una “lite” tra le parti nei pressi della metro san Giovanni. Altri episodi chiave sono avvenuti nellavera del 2022 quando la vittima ha interrotto la ...

