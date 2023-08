RISULTATI | NJPW G1 Climax #33 10 08 2023 Day 17

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 agosto 2023) Idella diciassettesima giornata dello storico Torneo dellaandata in scena a Funabashi, Chiba:G133 – Day 17Giovedì 10 Agosto – Funabashi, Chiba (Japan) Dark MatchRyohei Oiwa vs. Yuto Nakashima finisce in Parità per Time Limit (5:00)Oskar Leube vs. Yuto Nakashima finisce in Parità per Time Limit (5:00)Oleg Boltin batte Yuto Nakashima (0:52) Six Man Tag Team MatchLos Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi & Yota Tsuji) battono TMDK (Kosei Fujita, Mikey Nicholls & Shane Haste) (7:55) Eight Man Tag Team MatchGuerrillas Of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa), El Phantasmo & Shota Umino battono Strong Style (El Desperado, Minoru Suzuki & Ren Narita) & Hiroyoshi Tenzan (9:12)BULLET CLUB (Alex Coughlin, Chase Owens, Gabe Kidd & KENTA) ...