Risultati Coppa Italia calcio oggi 11 agosto | tutti i marcatori e chi passa il turno Bene Udinese | Bologna e Frosinone | Retegui toglie il Genoa dai guai

(Di venerdì 11 agosto 2023) Iniziano i trentaduesimi di finale di; quattro partite, quattro squadre di Serie A impegnate quest’, tutte che avanzano al prossimo. Ildi Eusebio Di Francesco inizia con il piede giusto battendo per 1-0 il Pisa; basta un’autorete di Canestrelli, provocata da una serpentina dalla sinistra di Giuseppe Caso che ubriaca Hermannsson e mette in mezzo provocando l’autogol. I ciociari vanno vicino al 2-0, ma nel finale Tramoni fallisce l’occasione dell’1-1. Tutto facile per l’, che supera il Catanzaro con un comodo 4-1. A sbloccare la partita è Sandi Lovric che appa un bell’assit di Thauvin (protagonista), ma poco dopo arriva l’inaspettato pari di Vandeputte. Bianconeri che si scatenano nel secondo tempo: prima Beto al 48? va da ...