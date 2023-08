Risultati amichevoli Serie A di oggi 11 agosto | tutti i marcatori Il Napoli cresce e batte l’Apollon Limassol | la Fiorentina travolge il Sestri Levante

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Altra giornata diper le squadre diA. Quest’sonoa mettersi in campo per l’ultima sgambata prima dell’inizio del campionato; due sfide positive sia per gli azzurri che per i viola, che arriveranno alla prossima settimana con qualche sorriso in più. I campioni d’Italia di Rudi Garcia hanno salutato il Teofilo Patini di Castel di Sangro affrontando e sconfiggendo i ciprioti del. Un 2-0 in cui gli azzurri hanno spinto sin dall’inizio, con una condizione in crescita, a fare la differenza sono i gol di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Primi minuti anche per i nuovi acquisti Natan e Jens Cajuste. Viola che invece strapazzano il Sesti, squadra diC, senza pietà con ...