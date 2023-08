Rinnovo Osimhen | ci siamo! C’è il sì del giocatore | offerta monstre di ADL

Con l'ultima proposta diandrebbe a guadagnare oltre 10 milioni a stagione tra parte fissa, bonus e diritti di immagine concessi in parte. Il Napoli sta facendo il possibile e l'...... allettata del tutto dalla possibilità di migrare in Arabia Saudita e sta valutando ilcol ... "resta. Ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare I contratti si rispettano da ...firma ilcon il Napoli Dunque ci siamo per ildi contratto dicon il Napoli. Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24 stamattina ci sarà la firma del ...

Gazzetta - ADL-Calenda, ieri incontro numero dieci: rinnovo Osimhen più vicino, i dettagli Tutto Napoli

Secondo La Repubblica, il rinnovo di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è sempre più vicino: "Osimhen sarà ancora del Napoli e c’è ottimismo anche sul rinnovo del contratto fino al 2027 dopo l’ult ...Il Napoli accelera e alza il pressing per concludere nei prossimi giorni il prolungamento del contratto di Victor Osimhen fino al 2027 ...