Rimpasto Re Carlo infierisce ancora su Harry | l' ultima umiliazione al figlio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Con l'uscita di scena diche ha perso il titolo di "sua altezza reale" e lo scandalo del principe Andrea, reII si trova costretto al "reale" con gli incarichi militari da riassegnare tra i vari membri della Royal Family. Rivela il Messaggero che Sua Maestà ha deciso di nominare il principe ereditario William colonnello in capo dell'Army Air Corps, l'unità dell'esercito in cui il fratelloha servito come pilota di elicotteri Apache in Afghanistan. William è anche diventato Royal Honorary Air Commodore presso la RAF Valley in Galles - dove il principe ha trascorso tre anni nella base di Anglesey, prendendo parte a 156 missioni di ricerca e soccorso e salvando 149 persone. Incarichi anche per Kate: Reha nominato la principessa del Galles Commodore-in-Chief of the Fleet ...