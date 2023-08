Rigutino | Tanti | “Nuovi spazi per i medici di famiglia e per le associazioni del territorio

Leggi su lortica

(Di venerdì 11 agosto 2023) “Al via il presidio sanitario: prende corpo il disegno dei servizi diffusi voluto dalla giunta Ghinelli. Un particolare ringraziamento alla Asl e all’Ufficio patrimonio del comune di Arezzo” “Con l’approvazione della delibera, portata dall’assessore Alberto Merelli, si concretizza sempre di più il disegno della Giunta Ghinelli di costruire una città con servizi socio-sanitari a km zero con particolare attenzione non solo alle zone centrali ma anche alle periferie secondo una visione policentrica della città. Mentre camminano a passo spedito i lavori al parcheggio Baldaccio per la definizione della seconda casa della comunità – che alleggerirà l’ospedale San Donato dando risposte socio-sanitarie- e proseguono i lavori sia al presidio ospedaliero che al Pionta con la nuova cittadella della sanità, prende forma oggi presso la ex scuola diun presidio completo di ...