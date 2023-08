Rigutino | Tanti | Nuovi spazi per i medici di famiglia e per le associazioni del territorio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il comune da' il via libera all'accordo con la Asl per la completa restituzione dell'ex scuola elementare ai cittadini

Il comune da' il via libera all'accordo con la Asl per la completa restituzione dell'ex scuola elementare ai cittadiniIl comune da' il via libera all'accordo con la Asl per la completa restituzione dell'ex scuola elementare ai cittadini

Rigutino, Tanti: “Nuovi spazi per i medici di famiglia e per le ... LA NAZIONE

Il comune da' il via libera all’accordo con la Asl per la completa restituzione dell’ex scuola elementare ai cittadini ...