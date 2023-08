"Ridurremo capacità dalla Sardegna se...". Ora Ryanair passa alle minacce

(Di venerdì 11 agosto 2023) I voli sardi usati come merce di scambio: così Ryanair tenta il "ricatto" sul governo italiano per trascinare l'esecutivo al tavolo di discussione sul price cap dei voli

... chesembra passare alle minacce. E così, mentre l'esecutivo tenta di tutelare i consumatori, la compagnia punta a usare i suoi fruitori come arma di "ricatto". "Come l'Unione sovietica"...... chesembra passare alle minacce. E così, mentre l'esecutivo tenta di tutelare i consumatori, la compagnia punta a usare i suoi fruitori come arma di "ricatto". "Come l'Unione sovietica"...