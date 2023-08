Ricordate Alessia Ventura | letterina di Passaparola? Com’è oggi e cosa fa nella vita

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 11 agosto 2023)è stata una delle protagoniste di, la? Ecco come la ritroviamoe chefa. Sono davvero tantissimi quei programmi che hanno fatto la storia della tv italiana e che ancora adesso, nonostante siano anni che non vadano più in onda, continuano ad essere ricordarti dal pubblico con immenso affetto. Tra i tanti che si sono alternati sui piccoli schermi nostrani,è sicuramente il più amato. Andato in onda a partire dal 1999 fino a qualche anno prima del 2010, il game show di Canale 5 ha tenuto compagnia i suoi spettatori per ben 8 edizioni, macinando sempre successi e consensi.di ...