Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil saranno genitori bis | l’annuncio

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 11 agosto 2023)stanno per allargare la loro famiglia. L’imprenditore e la compagna di origine francese hanno infatti annunciato la seconda gravidanza della modella, pur senza precisare se siano già a conoscenza del sesso del nascituro. I due sono giàdi Romeo, nato nel 2021. Davvero dolcissimo il video pubblicato dai due sui rispettivi profili social per rendere nota ai loro follower la novità in arrivo nelle loro vite, dove è presente anche il primogenito. Qui è possibile ascoltare la canzone in sottofondo To build a home, per poi vedere le forme lievemente arrotondate della futura mamma. Almeno per ora non è stato precisato nemmeno quando possa essere prevista la nascita. ...