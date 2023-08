Ribaltoni di mercato | Samardzic-Inter | c' è il no del padre Messias al Genoa | Kane e Caicedo riflettono

(Di venerdì 11 agosto 2023) Colpo di scena nella trattativa trae Udinese per il trasferimento di Lazar. Il centrocampista 21enne ha superato ieri le visite mediche, ma nelle ultime ore l'entourage del giocatore ha cambiato le carte in tavola: la società ha deciso di concedere un paio di giorni al giocatore per riflettere, ma si va verso la rottura definitiva, col West Ham pronto ad inserirsi. Nel frattempo...

Su Rovella c'è comunque l'assenso del tecnico toscano, che ora spera di non dover assistere ad altri colpi di scena improvvisi e che la società chiuda entro il week-end il mercato con gli ultimi due acquisti.

Ribaltoni di mercato: Samardzic-Inter, c'è il no... del padre. Messias al Genoa, Kane e Caicedo riflet Gazzetta del Sud

Sembrava tutto a posto per il ritorno di Pellegrini alla Lazio, invece l'operazione è più complicata del previsto. E Sarri non è affatto felice di questo ulteriore ritardo sul mercato, come racconta i ...Lieto fine per i viola dopo ore a dir poco concitate, con tanto di caso diplomatico tra Barone e un dirigente giallorosso. Quante volte un affare dato per concluso ha regalato poi una svolta inattesa ...