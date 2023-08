Riad vuole volare con Roma | Londra e Tokyo sul nuovo jet

(Di venerdì 11 agosto 2023) Cinque “alti funzionari” dei governi di Italia, Giappone e Regno Unito hanno confermato al Financial Times che l’Arabia Saudita sta spingendo per diventare un partner a pieno titolo nel Global Combat Air Programme (Gcap) — il progetto strategico che ruota attorno allo sviluppo di un jet da combattimento di sesta generazione. Progetto che i tre Paesi hanno firmato a dicembre segnando un passo storico nelle relazioni dell’industria bellica del blocco Nato con l’Asia., che da tempo ambisce nell’essere un hub di interconnessione tra Occidente e Oriente, e che sta cercando nuove forme per assicurare la propria sicurezza e nuovi approvvigionamenti militari, è naturalmente interessata a tale progetto. Mentre il Regno Unito e l’Italia sarebbero più aperti all’idea dell’adesione saudita, il Giappone sarebbe fermamente contrario e ha chiarito la sua posizione agli altri ...

Non siamo ao a Teheran ma nella civilissima Torino, e il Grande Inquisitore non è un ... Segre nonsemplicemente lasciare la sua fidanzata, non gli basta troncare la relazione che, a suo ...... ma in questi nidi di vipere, luiessere il serpente capo". A luglio, i leader palestinesi ...hanno preannunciato importanti progressi verso un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita perché...Cohen ha aggiunto che è il raggiungimento di un accordo tra Tel Aviv eè solo questione di tempo e che un'intesa sarebbe negli interessi degli Stati Uniti. "L'amministrazione Bidenun ...

Expo 2030, Roma o Riad Il caos al festival scout esclude la Corea ... Policy Maker

L’Arabia Saudita punta a entrare nel progetto Gcap, quello con cui Italia, Giappone e Regno Unito daranno vita al caccia del futuro. I sauditi hanno da offrire la potenza di fuoco economica, ma Tokyo ...Raffaello Follieri vuole comprare la Roma. La clamorosa indiscrezione ha agitato la mattinata dei tifosi della Roma: circa 850 milioni di euro per strappare la società giallorossa ai ...