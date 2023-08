Retegui si presenta con una doppietta! Genoa avanti in Coppa Italia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Strepitoso esordio di Mateoche trascina ilcon una doppietta all’esordio, i padroni di casa vincono 4-3 contro il Modena. PIOGGIA DI GOL –e Modena si affrontano per i trentaduesimi di, al Ferraris la partita termina in goleada, grazie soprattutto alla doppietta del nuovo arrivato Mateo, che al 1? sblocca subito la partita con un destro da centro area grazie all’assist di Morten Frendrup. All’11’ Thorsby raddoppia, ma la rete viene annullata dopo la decisione del VAR. Al 29? il gol del pari del Modena con Jacopo Manconi, che con un colpo di testa pareggia i conti. Gli ospiti passano addirittura in vantaggio con Luca Tremolada, grazie al suo sinistro al centro dell’area. Prima dello scadere del primo tempo Johan Vasquez riporta il risultato in ...

Rimessa per il Modena 1' GOL! GENOA SUBITO IN VANTAGGIO!!!!! cross di Frenrup, tocco di destro di prima intenzione dell'argentino e palla in rete' Il numero 9 del Genoa sicosì alla ...Genoa,si- E' iniziata oggi la nuova avventura italiana di Mateo, centravanti argentino con cittadinanza italiana, trasferitosi tra le fila del Genoa . Nella giornata odierna, ...Intervenuto in conferenza stampa, il neo acquisto del Genoa Mateosi è presentato: ' Essere qui per me è un sogno e un onore . Avevo altre offerte, ma venire a Genova era la decisione migliore sia per me che per la mia famiglia . Considerando poi che un mio ...

Retegui fantacalcio - Segnali da protagonista per Mateo Retegui tra le fila del Genoa: in rete dopo un solo minuto in Coppa Italia ...Si presenta nel migliore dei modi Mateo Retegui al Genoa e ai tifosi rossoblu. In questo momento si sta infatti giocando Genoa-Modena, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia e l’attaccante i ...