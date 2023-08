Rennes vs Metz – probabili formazioni

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ospitando il, fresco di promozione, al Roazhon Park, ildà il via alla sua campagna di Ligue 1 domenica 13 agosto pomeriggio. Mentre gli ospiti tornano nella massima serie francese dopo una sola stagione di assenza, i Rennais cercheranno di migliorare il quarto posto dello scorso anno, che è stato sufficiente a far guadagnare loro un posto in Europa League. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:05 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha chiuso la sua campagna 2022-23 con quattro vittorie consecutive in Ligue 1, assicurandosi un posto tra le prime quattro davanti a Lille e Monaco e replicando il risultato di un anno prima. Nel corso del precampionato, il ...

Venerdì 11 agosto - Nizza - Lilla; Sabato 12 agosto - Marsiglia - Reims; Psg - Lorient; Domenica 13 agosto - Brest - Lens; Clermont - Monaco; Nantes - Tolosa; Montpellier - Le Havre; Rennes vs Metz

Retour de la VAR, temps additionnel à rallonge ou encore une programmation différente des matches… Le FC Metz, qui débute son championnat à Rennes ...Deux absents sont d’ores et déjà à signaler du côté du Stade Rennais pour la reprise du championnat de Ligue 1 contre Metz, dimanche.