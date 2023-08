(Di venerdì 11 agosto 2023) su Tg. La7.it - L'hanno trovato così,, all'interno della sua Fiat Panda, parcheggiata in un podere di sua proprietà. A scoprire ildi undi ...

È successo a Sitizzano , frazione del comune di Cosoleto, a. A dare l'allarme sono stati i parenti. Erano stati sollecitati da alcune persone che avevano notato il propagarsi delle ...Il porto diavrà presto il suo terminal crociere. Lo comunica l'Autorità di sistema portuale dello Stretto.'Il rilancio del porto di- si legge in un comunicato - passa soprattutto ...... percorrerà nelle giornate di venerdì 18, sabato 19, venerdì 25 e sabato 26 agosto due itinerari turistici fra Paola epassando per Tropea per permettere ai passeggeri di ammirare le ...

Reggio Calabria, ritrovato il cadavere carbonizzato di un pensionato TGLA7

L’hanno trovato così, carbonizzato, all’interno della sua Fiat Panda, parcheggiata in un podere di sua proprietà. A scoprire il cadavere di un pensionato di ottant’anni di Delianuova sono stati i ...Così l'opposizione in Consiglio Regionale: «la Regione ha commissariato i Comuni senza esaminare le singole situazioni» ...