... Investire sgr e Fabrica Immobiliare sgr danno il via a Roma, fondazione no - profit ... La fondazione intende essere, si legge in una nota congiunta dei promotori, un 'tank lab' ...

REgeneration, un think thank per portare Roma nel futuro - Ildenaro.it Il Denaro

Two successful applications bring more of an offer to Grimsby town centre as more are encouraged to come forward ...Per iniziativa di Dea Capital real estate sgr, Investire sgr e Fabrica immobiliare sgr nasce Roma Regeneration, la fondazione no profit con la ...