Reddito di cittadinanza | ecco le prossime scadenze per ex beneficiari e percettori

(Di venerdì 11 agosto 2023) Per gli occupabili dal 1 settembre al via il Supporto per la formazione e il lavoro, gli altri potranno avere il Rdc fino a fine anno

Ci vuole poco per far sì che una fake news diventi virale. Lo dimostra quanto sta succedendo in questi giorni con il bonus da 150 euro che si dice verrà pagato con ildidi agosto . Da più fonti, di cui molte solitamente affidabili, è stato infatti annunciato un pagamento di un bonus contro il caro prezzi del valore di 150 euro con il...Il caso dei percettori RDC Assegno Unico dopo RDC ai maggiorenni: nuovi importi, scadenze e regole 9 Agosto 2023 Nel caso di percettori didi, ancora a giugno sono state ...Per Paita anche ildiè stata una scelta sbagliata che i Pentastellati hanno adottato per cavalcare la disperazione delle persone senza lavoro. 'Ilè stata una misura ...

Il "bonus" da 350 euro al posto del reddito di cittadinanza: come fare domanda PalermoToday

Nel pomeriggio l'incontro con P, M5S e Calenda più Sinistra e altri. Assente Renzi. La premier si "apre al confronto", boccia "i 9 euro" e punta a rafforzare la contrattazione collettiva. Ma nel 2019 ...Politicamente, dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza, la misura annunciata dal governo Meloni serve a conquistare consensi (e mettere in difficoltà la ...