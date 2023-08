Re Carlo XVI Gustavo | in che modo la Svezia si prepara al Giubileo?

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 11 agosto 2023) La Corte Reale diha rivelato il programma deld’oro di reXVI. L’evento si svolgerà il prossimo settembre e tutta la nazione parteciperà ai festeggiamenti. La settimana giubilare avrà inizio il 12 settembre, quando il re aprirà l’Assemblea nazionale. Il giorno successivo riceverà un regalo ufficiale dal Riksdag – ovvero il Parlamento – e dal governo svedese e ospiterà un ricevimento al Palazzo Reale di Stoccolma. Regnare per cinquant’anni non capita tutti i giorni e la Famiglia Reale diha pensato a festeggiamenti in grande per onorare reXVI. Oltre alle cerimonie ufficiali, infatti, ci sarà largo spazio per feste e banchetti. Il Palazzo Reale, ad esempio, ospiterà una serie di ricevimenti il 14 settembre. Lo stesso ...