(Di venerdì 11 agosto 2023): lancia unaintitolata “Hayami Hana”, cantata per la sua ex amata Rosalia, artista portoricano, negli scorsi giorni hato unaintitolata “Hayami Hana”, che ha una durata di poco più di 5 minuti, riferendosirelazione amorosa che ha avuto con la sua ex compagna Rosalia. L’annuncio dellaè arrivato però solo dopo aver concluso ufficialmente la relazione con la Rosalia. Ricevendo anche molte accuse di tradimento. Sulle note della sua, canta per smentire ulteriormente il tradimento: “Sarò molte cose, ma mai infedele, lei ha sempre avuto le ...

Tra i primi artisti di alto e altissimo profilo ad aderire all'iniziativa si segnalano la star latina, i Fall Out Boy e Beyoncé, che ha sfruttato l'opportunità per lanciare articoli ...Rosalía ha parlato per la prima volta in pubblico della sua scioccante rottura con il fidanzato e collega superstar della musica latina. Ha deciso di farlo sulle storie dei suoi social, condividendo con i suoi followers sentimenti, emozioni e scelte non facili. " Amo, rispetto e ammiro moltissimo- ha detto Rosalía ...Per gli amanti del genere reggaeton il nostro viaggio musicale parte dae Miguel Bosé con il singolo ' Si te pagas '. C'è anche il remix del singolo ' Soso ' di Omah Lay con Ozuna ...

Rauw Alejandro: pubblica una nuova canzone dedicata alla Rosalìa Punto! Il web magazine

Una residenza di lusso a Los Angeles, un tempo di proprietà dell'eccentrico miliardario Howard Hughes, sta per essere messa sul mercato per 23 milioni di dollari.l’attesissimo quarto album di inediti della superstar mondiale latin urban vincitore di 1 Latin Grammy e nominato ai Grammy Awards Rauw Alejandro ...