(Di venerdì 11 agosto 2023) A due mesi esatti dalla sua scomparsa , ia piccolasono tornati in strada per una nuovain cui hanno urlato il loro dolore e hanno lanciato nuovi appelli nella speranza ...

... la struttura di via Maragliano dove viveva Kataleya Alvarez, per tutti. L'inchiesta, in particolare, era partita da un particolare episodio avvenuto nella stessa struttura di Firenze il 28 ...Arriva fino all'ex hotel Astor, fino a giugno occupato anche dai genitori e dove è stata rapita. Si fermano. Dicono un pensiero per la bambina. Poi riprendono a camminare, gridano di liberarla. "...Quella che punta sul lato di via Boccherini dell'edificio ha ripreso quelle che ad ora sono le ultime immagini diprima del. L'orologio segna le 15.01. Si vedeinsieme ad alcuni ...

Rapimento Kata, le immagini dell'ultima fiaccolata organizzata dai genitori TGCOM

A due mesi esatti dalla sua scomparsa, i genitori della piccola Kata sono tornati in strada per una nuova fiaccolata in cui hanno urlato il loro dolore e hanno lanciato nuovi appelli nella speranza di ...Sono passati due mesi dal rapimento della piccola Kata dall'ex hotel Astor. Ma alla manifestazione per lanciare un nuovo appello per la liberazione della bambina, ieri sera in piazza Dallapiccola, ...