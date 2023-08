Ranieri | «L’Arabia? Se si punta ai soldi ci sta Uno si rilassa | gioca a tennis o a golf | poco stress…»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista l’allenatore del Cagliari, Claudio. Racconta la sua vita nei luoghi in cui lo porta la sua professione. «Credo sia il carattere, mio e di mia moglie. Ci piace stare nel cuore delle città, viverle, conoscerle. Ci piace vedere gente, scoprire luoghi, musei, chiese. Ristoranti. Non sto rinchiuso dentro casa, esco come un normale cittadino. Vado anche a fare la spesa con mia moglie». Un professionista del calcio in Gran Bretagna vive una vita normale, non è inseguito e assillato. A Cagliari è altrettanto facile? «Ma sì. Vado in giro, al supermercato, al ristorante. La mentalità sarda e la mentalità inglese sono simili, sa? Sia qui che là, se sei al ristorante, ti lasciano mangiare tranquillo. Tutt’al più, quando ti alzi, qualcuno viene a chiederti una foto, e lo chiede per favore»....