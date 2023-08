Rafforzato il servizio assicurativo per cooperative e terzo settore di Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tutelare le persone e le organizzazioni di cui fanno parte è un tema delicato quanto necessario. Le persone, come noto, sono al centro dell’azione delle, delle imprese sociali, degli enti del, ovvero dei destinatari dell’azione di Confe del suo centro servizi CSA Coesi. I soggetti che costituiscono e animano tali enti partecipano alla gestione dell’attività, lavorano o collaborano con essi oppure usufruiscono dei servizi da loro offerti: agiscono in tal modo una fitta rete di relazioni e scambi, per la quale è importante attivare un sistema di tutela, che protegga le persone e gli enti stessi da possibili rischi e intervenga in caso di bisogno. Per rispondere pienamente a questa necessità, Confha ...