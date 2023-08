RADIO MARTE | Zielinski | frena sull’Arabia | il Napoli vuole anche Veiga

(Di venerdì 11 agosto 2023) Piotrsta ripensando al trasferimento all’Al-Ahli, non è più convinto della cessione. Ilpotrebbe comunque prendere. CALCIOMERCATO. Clamoroso colpo di scena nella vicenda che riguarda il futuro di Piotr. Secondo quanto riportato da, il centrocampista polacco starebbe ripensando al trasferimento all’Al-Ahli, non essendo più così convinto di accettare la corte del club saudita. Quella che sembrava una cessione praticamente fatta, con le certezze di pochi giorni fa che sono ora venute meno, potrebbe dunque clamorosamente saltare.ha manifestato dubbi sull’opportunità di giocare in Arabia Saudita.in caso di permanenza del polacco, ilpotrebbe ...

Luca Marchetti , giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su: 

Enrico Fedele è intervenuto a Sport Live, condotta da Emanuela Castelli, in onda su:

Piotr Zielinski potrebbe clamorosamente restare in Campania. Secondo quanto riferito da Radio Marte, infatti, il polacco non è del tutto convinto di ...Enrico Fedele è intervenuto a Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Rinnovo Osimhen più vicino La questione è semplice: De Laurentiis non vuole fare la parte di chi deve cedere, dovrebbe però ...