Questo razzo giapponese userà metano derivato dal letame Un test a ottobre ci dirà se funziona

Roma, 11 ago. UnSoyuz 2.1b con a bordo la sonda lunare Luna - 25 e' partito dal cosmodromo di Vostochny, ...sulla luna per recuperare lesperienza sovietica perduta e imparare come svolgere...Il lancio è avvenuto con unSoyuz dal cosmodromo di Vostochny. Il ritorno alla Luna, a quasi ... Riportare l'uomo sulla Luna per restarci: eral'obiettivo che nel 2015 aveva spinto l'...È decollata la missione robotica Luna - 25, in testa a unSoyuz - 2 Fregat dal cosmodromo di ... Ed entrambe puntano ad scendere e posarsi al suolo il 23 agosto,dà l'idea del traffico che ...

Il razzo con a bordo la navicella spaziale "Luna-25" è partito questa mattina da Vostochny. L'obiettivo della missione, che durerà un anno, è sperimentare nuove tecnologie di atterraggio ed effettuare ...