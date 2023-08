Putin tira la Bielorussia nella guerra | l' allarme nel report degli 007

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 agosto 2023) Laguidata da Aleksandr Lukashenko è l'alleato più fedele della Russia Vladimire un suo ruolo in modalità anti-Nato nell'ambito dellain Ucraina. Il Ministero della Difesa britannico ha pubblicato il suo rapporto quotidiano di intelligence sul conflitto e oggi l'attenzione è rivolta alla. Secondo gli analisti di Londra infatti le esercitazioni militari che si svolgono con l'alleato russo sono «molto probabilmente parte del ciclo di addestramento di routine dell'esercito bielorusso», ma «tuttavia, la Russia è quasi certamente desiderosa di promuovere le forze bielorusse in modalità anti-Nato». Nei giorni scorsi la Polonia ha inviato ulteriori truppe al confine con la, in parte per aiutare la sua forza di guardia di frontiera nel far fronte ai ...