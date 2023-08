«Può cadere | non farlo più» | la mettono in guardia i follower | puntando come sempre il dito La neomamma replica | «Disclaimer | se avete figli sapete che ci sono delle volte in cui ci si addormenta e basta Tranquilli | di solito dorme nella sua culletta»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 11 agosto 2023) Aurora Ramazzotti non è certo una che le manda a dire. Anzi. Quando si tratta di rispondere a certiche puntano ilsulla sua maternità non usa tanti giri di parole. Diventata mamma a marzo del piccolo Cesare, laa di Michelle Hunziker ama condividere sui social alcuni momenti della sua nuova vita. Ma non mancano i commenti.quelli all’ultimo scatto in cui si mostra abbracciata al suo piccolino durante un pisolino. Aurora Ramazzotti, le prime ...