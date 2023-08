Psg | Neymar si allena a parte Verratti in gruppo

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il Psg lavora alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Lorient, gara in programma domani alle 21 al Parco dei Principi. Intanto, la società parigina ha pubblicato il bollettino medico sulle situazioni di alcuni giocatori. Con Mbappè fuori rosa, gli occhi sono puntati suche, secondo la nota, si starebbe riprendendo da un virus e si èto al chiuso. Lavoro ininvece per. Entro 15 giorni il ritorno indi Nuno Mendes e Alexandre Letellier. Di seguito, il bollettino medico. –Jr si sta riprendendo dalla sindrome virale e oggi sial chiuso. – Dopo l’operazione al bicipite femorale, Nordi Mukiele alternamento individuale e collettivo. – Nuno Mendes lavora individualmente in campo e riprenderà ...

Spero che si trovi un accordo anche stavolta ma vi ricordo la filosofia del: nessuno è al di sopra del club'. Sue Verratti, anche loro possibili partenti: 'Non rivelo mai le conversazioni ...e Verratti Mantengo le nostre conversazioni private" PARIGI (FRANCIA) - "È stata un'ottima ... Luis Enrique, tecnico del, prova a focalizzare tutti sulla prima di campionato contro il ......anche con le possibili partenze die Verratti - E' una questione già successa in passato e che si è risolta positivamente quando io non ero ancora qui. Spero che accada di nuovo e che ile ...

