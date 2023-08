Psg | Luis Enrique | “Spero che il club e Mbappè trovino un accordo”

(Di venerdì 11 agosto 2023) “Caso? Questa situazione si è già verificata in passato e una soluzione accettabile era stata trovata con ilanche prima del mio arrivo.che società e giocatoreun”. Lo ha detto l’allenatore del Paris Saint Germain,in merito alla situazione di Kylian, che al momento rimane fuori rosa e con un solo anno di contratto. L’attaccante ha rifiutato la destinazione saudita e nella prossima estate potrebbe unirsi al Real Madrid a parametro zero. Non è escluso quindi chepossa rimanere fuori dai convocati per tutta la stagione 2023/2024. “Non dirò altro su di lui – ha detto l’ex Barcellona –. Per Marco (Verratti ndr) e Neymar, di solito mantengo le nostre conversazioni private. Le ...

... con tanti giocatori sul piede di partenza, ilresta la grande favorita per la conquista del ... la principale indiziata ad impensierireEnrique è infatti il Marsiglia, in lavagna a 10.00 con ...... mettendo fuori dal progetto tutti i calciatori che non hanno le giuste motivazioni per rimanere a giocare alla corte diEnrique . Oltre ai vari Mbappé e Neymar, anche il futuro di Marco ...Commenta per primo Un'estate di grandi cambiamenti per il, tra panchina, conEnrique che ha preso il posto di Galtier, e campo, causa l'addio di Messi e il futuro in bilico degli altri due assi offensivi Mbappé e Neymar. Tutte variabili che però ...

Psg, Luis Enrique rompe il silenzio: la risposta social alle voci sull'addio Corriere dello Sport

Il Psg non riesce a liberarsi di Mbappé. L'ultimo atto di quell'opera tragicomica che è il rapporto tra club e giocatore è in scena proprio in questi giorni.Il ds Campos ha convocato le due stelle e ha comunicato loro la decisione del club: sirene arabe per Verratti, Neymar al Barça