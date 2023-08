Provolone del Monaco Dop protagonista a Ferragosto | sempre più taglieri e ricette dedicate al formaggio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutidedicato ai turisti del gusto per ildelDop. La grande invasione di cittadini italiani e stranieri, che sta prendendo d’assalto le terre dell’area di produzione, hanno fatto crescere la grande voglia di assaporarlo in loco. Da Castellammare a Massa Lubrense passando per Agerola, nei tredici comuni definiti la “culla” deldelDop quasi tutti i punti dedicati alla ristorazione si sono attrezzati per proporreche lo vedono. Gusto impareggiabile nel tagliere degli antipasti, da gustare in assoluto o accompagnato da confetture e composte. Due leche meglio lo raccontano nei primi piatti, l’ormai celeberrima Nerano e ...