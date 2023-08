Progettati batteri in grado di rilevare il Dna del tumore | lo studio

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 agosto 2023) La ricerca potrebbe aprire strada a biosensori per infezioni, cancro e altre malattie Sono come ‘guardiani’ invisibili, indi intercettare il nemico in maniera efficiente e veloce. A puntare su di loro è un gruppo di scienziati Usa, che ha ingegnerizzato deiindila presenza di Dna tumorale in un organismo vivo. Un’innovazione testata con risultati positivi nei topi che potrebbe aprire la strada a nuovi biosensori hi-tech capaci di identificare infezioni, tumori e altre malattie. I ricercatori dell’University of California San Diego e un gruppo di colleghi in Australia hanno descritto il passo avanti su ‘Science’.come questi, in precedenza, erano statiper svolgere varie funzioni diagnostiche e terapeutiche, ma non avevano la capacità ...